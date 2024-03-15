https://ria.ru/20240315/vybory-1933159044.html

Губернатор Кировской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Кировской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Кировской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Кировской области Александр Соколов проголосовал на выборах президента РФ вместе с семьей. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:16

2024-03-15T11:16

2024-03-15T11:33

выборы президента россии — 2024

кировская область

александр соколов

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933163731_0:8:700:402_1920x0_80_0_0_d7ff2b6055694f481ab7f9a6fa6a9010.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов проголосовал на выборах президента РФ вместе с семьей. "Утром всей семьей пришли на участок в Вятской православной гимназии. По традиции, доверил сыну распорядиться бюллетенем. Вижу, что многие кировчане также приходят на участки вместе с детьми. Фотографируются, улыбаются. Много участников проекта "Всей семьей". И сама Россия - это семья семей. Потому мы будем защищать наши семейные ценности, поддерживать материнство и детство", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что новая региональная мера поддержки - доплата мамам первенцев до средней зарплаты по региону - уже назначена первым 195 жительницам Кировской области. "Сейчас на государственном уровне идет обсуждение позиций нового национального проекта "Семья". Убежден, что мы сможем создать лучшие условия для развития традиционной российской семьи", - отметил Соколов. Он призвал жителей Кировской области прийти на избирательные участки, подчеркнув, что "голос каждого важен и нужен для России, для победы". По данным облизбиркома, численность избирателей в Кировской области на 1 января 2024 года составляет 1 008 031 человек. В дни голосования в регионе будут работать 1127 участковых избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, александр соколов, россия, политика