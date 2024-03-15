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Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:26 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933134137.html
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка - РИА Новости, 15.03.2024
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка
В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:26
2024-03-15T10:26
выборы президента россии — 2024
политика
пушкино
московская область (подмосковье)
чебурашка
цик рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. "Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?" - прокомментировала видео с Чебурашкой пресс-служба Мособлизбиркома. На видео двухметровый Чебурашка задорно гуляет по улице в футболке в цветах триколора, в руке он несёт авоську, наполненную апельсинами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, пушкино, московская область (подмосковье), чебурашка, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Пушкино, Московская область (Подмосковье), Чебурашка, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка

Избирателей подмосковного Пушкино встречает двухметровый Чебурашка с апельсинами

© Мособлизбирком/TelegramЧебурашка встречает первых голосующих в Пушкинском городском округе
Чебурашка встречает первых голосующих в Пушкинском городском округе
© Мособлизбирком/Telegram
Чебурашка встречает первых голосующих в Пушкинском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома.
"Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?" - прокомментировала видео с Чебурашкой пресс-служба Мособлизбиркома.
На видео двухметровый Чебурашка задорно гуляет по улице в футболке в цветах триколора, в руке он несёт авоську, наполненную апельсинами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПушкиноМосковская область (Подмосковье)ЧебурашкаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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