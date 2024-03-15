https://ria.ru/20240315/vybory-1933134137.html
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка - РИА Новости, 15.03.2024
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка
В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:26
2024-03-15T10:26
2024-03-15T10:26
выборы президента россии — 2024
политика
пушкино
московская область (подмосковье)
чебурашка
цик рф
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933133489_0:355:1242:1054_1920x0_80_0_0_848dd71905c9f448e89d4213a983a85e.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. "Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?" - прокомментировала видео с Чебурашкой пресс-служба Мособлизбиркома. На видео двухметровый Чебурашка задорно гуляет по улице в футболке в цветах триколора, в руке он несёт авоську, наполненную апельсинами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
пушкино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933133489_0:239:1242:1171_1920x0_80_0_0_0edc5a03acc6f4fc20641cd256c1e96f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пушкино, московская область (подмосковье), чебурашка, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Пушкино, Московская область (Подмосковье), Чебурашка, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка
Избирателей подмосковного Пушкино встречает двухметровый Чебурашка с апельсинами
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале
Мособлизбиркома.
"Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?" - прокомментировала видео с Чебурашкой пресс-служба Мособлизбиркома.
На видео двухметровый Чебурашка задорно гуляет по улице в футболке в цветах триколора, в руке он несёт авоську, наполненную апельсинами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.