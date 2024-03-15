https://ria.ru/20240315/vybory-1933134137.html

Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка

Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка - РИА Новости, 15.03.2024

Избирателей из Пушкино на выборах президента встречает Чебурашка

В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:26

2024-03-15T10:26

2024-03-15T10:26

выборы президента россии — 2024

политика

пушкино

московская область (подмосковье)

чебурашка

цик рф

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933133489_0:355:1242:1054_1920x0_80_0_0_848dd71905c9f448e89d4213a983a85e.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Пушкинском городском округе жителей Подмосковья рядом с избирательным участком на улице Просвещения, 5 встречает Чебурашка, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. "Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?" - прокомментировала видео с Чебурашкой пресс-служба Мособлизбиркома. На видео двухметровый Чебурашка задорно гуляет по улице в футболке в цветах триколора, в руке он несёт авоську, наполненную апельсинами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

пушкино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, пушкино, московская область (подмосковье), чебурашка, цик рф, выборы президента рф