https://ria.ru/20240315/vybory-1933133300.html

Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Более 1 миллиона граждан воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах президента РФ, следует из данных на сайте ДЭГ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:22

2024-03-15T10:22

2024-03-15T10:22

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 1 миллиона граждан воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах президента РФ, следует из данных на сайте ДЭГ. По данным на 09.46 мск, как указано на сайте, принято уже 1 081 597 бюллетеней. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Впервые жителям 29 регионов на выборах главы государства доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК , ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему. По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

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политика, москва, россия, пермский край