https://ria.ru/20240315/vybory-1933132355.html

Глава Крыма проголосовал на выборах президента России

Глава Крыма проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Крыма проголосовал на выборах президента России

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:19

2024-03-15T10:19

2024-03-15T10:19

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее детей, передает корреспондент РИА Новости. "Проголосовал за будущее России. Всем рекомендую сделать то же самое. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Отдайте голос за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", - сказал Аксенов, обращаясь к крымчанам. Он посетил участок №238 в Симферополе, голосование там проходит с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Крыма Сергей Аксенов на избирательном участке "Проголосовал за будущее России, всем рекомендую сделать то же самое" Глава Крыма Сергей Аксенов тоже уже пришел на участок и отдал свой голос. 2024-03-15T10:19 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым