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Глава Крыма проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:19 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933132355.html
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее детей, передает корреспондент РИА Новости. "Проголосовал за будущее России. Всем рекомендую сделать то же самое. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Отдайте голос за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", - сказал Аксенов, обращаясь к крымчанам. Он посетил участок №238 в Симферополе, голосование там проходит с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
республика крым
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Глава Крыма Сергей Аксенов на избирательном участке
"Проголосовал за будущее России, всем рекомендую сделать то же самое" Глава Крыма Сергей Аксенов тоже уже пришел на участок и отдал свой голос.
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60
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политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России

Глава Крыма Аксенов проголосовал в Симферополе на выборах президента России

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее детей, передает корреспондент РИА Новости.
"Проголосовал за будущее России. Всем рекомендую сделать то же самое. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Отдайте голос за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", - сказал Аксенов, обращаясь к крымчанам.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Он посетил участок №238 в Симферополе, голосование там проходит с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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