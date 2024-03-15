https://ria.ru/20240315/vybory-1933132355.html
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
2024-03-15T10:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933129674_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_954fe1d248cb3fd82e9b49c9a899653e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее детей, передает корреспондент РИА Новости. "Проголосовал за будущее России. Всем рекомендую сделать то же самое. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Отдайте голос за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", - сказал Аксенов, обращаясь к крымчанам. Он посетил участок №238 в Симферополе, голосование там проходит с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933129674_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_92fcf306de35e03aae0123f633f08f91.jpg
Глава Крыма Сергей Аксенов на избирательном участке
"Проголосовал за будущее России, всем рекомендую сделать то же самое"
Глава Крыма Сергей Аксенов тоже уже пришел на участок и отдал свой голос.
2024-03-15T10:19
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Глава Крыма проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма Аксенов проголосовал в Симферополе на выборах президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России утром в Симферополе, призвав крымчан отдать голос за безопасность, развитие и будущее детей, передает корреспондент РИА Новости.
"Проголосовал за будущее России. Всем рекомендую сделать то же самое. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Отдайте голос за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", - сказал Аксенов, обращаясь к крымчанам.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Он посетил участок №238 в Симферополе, голосование там проходит с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.