https://ria.ru/20240315/vybory-1933132033.html

Нарышкин проголосовал на выборах президента

Нарышкин проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Нарышкин проголосовал на выборах президента

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:17

2024-03-15T10:17

2024-03-15T10:17

выборы президента россии — 2024

политика

сергей нарышкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ. "Мне уже удалось проголосовать", - сказал Нарышкин в пятницу на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества". Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сергей нарышкин, россия