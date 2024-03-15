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Нарышкин проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933132033.html
Нарышкин проголосовал на выборах президента
Нарышкин проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Нарышкин проголосовал на выборах президента
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:17
2024-03-15T10:17
выборы президента россии — 2024
политика
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ. "Мне уже удалось проголосовать", - сказал Нарышкин в пятницу на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества". Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, сергей нарышкин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Сергей Нарышкин, Россия
Нарышкин проголосовал на выборах президента

Директор Службы внешней разведки Нарышкин проголосовал на выборах президента РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ.
"Мне уже удалось проголосовать", - сказал Нарышкин в пятницу на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества".
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСергей НарышкинРоссия
 
 
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