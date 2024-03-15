https://ria.ru/20240315/vybory-1933130183.html

Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента

Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, говоря о ходе голосования на выборах президента РФ, сообщила, что все идет нормально. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:11

2024-03-15T10:11

2024-03-15T11:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, говоря о ходе голосования на выборах президента РФ, сообщила, что все идет нормально.Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта."Наши коллеги в регионах постоянно на связи. Несмотря на попытки (провокаций), все идет нормально, справляемся, движемся вперед, так держать", — сказала Памфилова, открывая заседание ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф