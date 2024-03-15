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Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:11 15.03.2024 (обновлено: 11:04 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933130183.html
Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента
Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, говоря о ходе голосования на выборах президента РФ, сообщила, что все идет нормально. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:11
2024-03-15T11:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, говоря о ходе голосования на выборах президента РФ, сообщила, что все идет нормально.Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.&quot;Наши коллеги в регионах постоянно на связи. Несмотря на попытки (провокаций), все идет нормально, справляемся, движемся вперед, так держать&quot;, — сказала Памфилова, открывая заседание ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Памфилова прокомментировала голосование на выборах президента

Памфилова: голосование на выборах президента России идет нормально

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, говоря о ходе голосования на выборах президента РФ, сообщила, что все идет нормально.
Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.
«

"Наши коллеги в регионах постоянно на связи. Несмотря на попытки (провокаций), все идет нормально, справляемся, движемся вперед, так держать", — сказала Памфилова, открывая заседание ЦИК.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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