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Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:09 15.03.2024 (обновлено: 10:21 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933129470.html
Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах президента РФ, он пришел на участок вместе с семьей. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:09
2024-03-15T10:21
выборы президента россии — 2024
политика
ставропольский край
россия
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах президента РФ, он пришел на участок вместе с семьей. "С утра проголосовал на выборах президента России. По традиции, пришли всей семьей. Так мы, взрослые, личным примером учим детей гражданской ответственности и уважению к своей стране. Это важно, ведь им предстоит развивать Россию. Выборы президента - важнейшее событие в жизни страны. Народ России определяет, как должна дальше развиваться Родина. Выше этого решения ничего нет", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них смогут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. Безопасность обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, ставропольский край, россия, владимир владимиров
Выборы президента России — 2024, Политика, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Ставропольского края Владимиров проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : Правительство Ставропольского краяГубернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в голосовании на выборах Президента России
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в голосовании на выборах Президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Правительство Ставропольского края
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в голосовании на выборах Президента России
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проголосовал на выборах президента РФ, он пришел на участок вместе с семьей.
"С утра проголосовал на выборах президента России. По традиции, пришли всей семьей. Так мы, взрослые, личным примером учим детей гражданской ответственности и уважению к своей стране. Это важно, ведь им предстоит развивать Россию. Выборы президента - важнейшее событие в жизни страны. Народ России определяет, как должна дальше развиваться Родина. Выше этого решения ничего нет", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них смогут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. Безопасность обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСтавропольский крайРоссияВладимир Владимиров
 
 
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