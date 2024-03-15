https://ria.ru/20240315/vybory-1933127403.html

В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента

В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента

Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:02

2024-03-15T10:02

2024-03-15T10:03

выборы президента россии — 2024

политика

москва

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Мы видим, что все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют, достаточно большое количество людей на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, выборы президента рф