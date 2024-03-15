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В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:02 15.03.2024 (обновлено: 10:03 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933127403.html
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента
Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:03
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Мы видим, что все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют, достаточно большое количество людей на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Выборы президента РФ
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента

Штаб по наблюдению за выборами в Москве заявил об отсутствии происшествий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.
"Мы видим, что все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют, достаточно большое количество людей на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет", - сказал Асафов.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваВыборы президента РФ
 
 
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