https://ria.ru/20240315/vybory-1933127403.html
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента
Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:03
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов. "Мы видим, что все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют, достаточно большое количество людей на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, москва, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Выборы президента РФ
В Москве не зафиксировали происшествий на выборах президента
Штаб по наблюдению за выборами в Москве заявил об отсутствии происшествий
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никаких происшествий на выборах президента в Москве нет, все работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.
"Мы видим, что все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют, достаточно большое количество людей на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет", - сказал Асафов.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.