https://ria.ru/20240315/vybory-1933127254.html

Лавров проголосовал на выборах президента

Лавров проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Лавров проголосовал на выборах президента

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:02

2024-03-15T10:02

2024-03-15T10:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ.Министр пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы.Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Лавров на одном из избирательных участков в центре Москвы Лавров проголосовал на одном из избирательных участков в центре Москвы 2024-03-15T10:02 true PT0M07S

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политика, россия, сергей лавров, москва