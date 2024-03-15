https://ria.ru/20240315/vybory-1933127254.html
Лавров проголосовал на выборах президента
Лавров проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Лавров проголосовал на выборах президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:29
выборы президента россии — 2024
политика
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сергей лавров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ.Министр пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы.Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Лавров на одном из избирательных участков в центре Москвы
Лавров проголосовал на одном из избирательных участков в центре Москвы
2024-03-15T10:02
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политика, россия, сергей лавров, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Лавров, Москва
Лавров проголосовал на выборах президента
Глава МИД Лавров проголосовал на выборах президента России