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Лавров проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:02 15.03.2024 (обновлено: 10:29 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933127254.html
Лавров проголосовал на выборах президента
Лавров проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Лавров проголосовал на выборах президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:02
2024-03-15T10:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ.Министр пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы.Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Лавров на одном из избирательных участков в центре Москвы
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политика, россия, сергей лавров, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Лавров, Москва
Лавров проголосовал на выборах президента

Глава МИД Лавров проголосовал на выборах президента России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ.
Министр пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы.
Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей ЛавровМосква
 
 
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