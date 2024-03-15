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Володин проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:58 15.03.2024 (обновлено: 10:35 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933125733.html
Володин проголосовал на выборах президента
Володин проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Володин проголосовал на выборах президента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:58
2024-03-15T10:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы, сообщила пресс-служба ГД журналистам."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", - рассказали в пресс-службе."Проголосовал на выборах президента России. С самого утра на избирательном участке много людей, они активно голосуют. У всех хорошее праздничное настроение. Граждане понимают, как важно в эти три дня проголосовать за будущее нашей страны, за сильную и независимую Россию", - приводятся слова спикера ГД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин проголосовал на выборах президента

Председатель Госдумы Володин проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Госдумы Вячеслав Володин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. 15 марта 2024
Председатель Госдумы Вячеслав Володин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. 15 марта 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", - рассказали в пресс-службе.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"Проголосовал на выборах президента России. С самого утра на избирательном участке много людей, они активно голосуют. У всех хорошее праздничное настроение. Граждане понимают, как важно в эти три дня проголосовать за будущее нашей страны, за сильную и независимую Россию", - приводятся слова спикера ГД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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