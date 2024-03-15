https://ria.ru/20240315/vybory-1933122773.html

Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:47

2024-03-15T09:47

2024-03-15T10:10

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

владимир сальдо

россия

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА Новости. Глава региона рассказал журналистам, что сегодняшний день "начался с хорошего знака". "Мне позвонили из Каховки, из Новой Каховки, наши представители там и работники. Говорят, что хотя участки открываются в восемь часов, но люди уже с семи часов пришли и ждут, чтобы проголосовать. Да и Геническ - то же самое: я вот в начале восьмого ехал по городу и вижу, что к избирательным участкам уже идут люди. О чем это говорит? Это говорит о том, что херсонцы, все жители Херсонской области, они, может быть, ждали этого дня, готовились к этому дню, а может быть, так это и нужно, потому что мы в первый раз, подчеркиваю, мы в первый раз голосуем за президента Российской Федерации", - сказал Сальдо. Основной этап голосования на выборах президента России продлится в Херсонской области с 15 по 17 марта.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на избирательном участке Губернатор Херсонской области Сальдо проголосовал на выборах президента России 2024-03-15T09:47 true PT2M21S

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политика, херсонская область , владимир сальдо, россия