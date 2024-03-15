Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Астраханской области Бабушкин проголосовал на выборах президента РФ
© Фото : Портал органов власти Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах Президента России
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах Президента России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России.
"Выбор сделан. Три предстоящих дня – судьбоносные для всех нас. И сейчас самое главное – принять правильное решение, которое определит существование нашей страны как сильного государства, ориентированного на поддержку своих граждан и защиту собственных интересов на мировой арене", - написал он в Telegram.
Он призвал всех проголосовать в один из дней с 15 по 17 марта, что "будет лучшим вкладом в Победу России и главной инвестицией в собственное будущее".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В пятницу в 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 585 избирательных участков. На значительной части из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей Астраханской области.