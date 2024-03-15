https://ria.ru/20240315/vybory-1933116825.html

Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:26

2024-03-15T09:26

2024-03-15T10:27

выборы президента россии — 2024

политика

астраханская область

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России. "Выбор сделан. Три предстоящих дня – судьбоносные для всех нас. И сейчас самое главное – принять правильное решение, которое определит существование нашей страны как сильного государства, ориентированного на поддержку своих граждан и защиту собственных интересов на мировой арене", - написал он в Telegram. Он призвал всех проголосовать в один из дней с 15 по 17 марта, что "будет лучшим вкладом в Победу России и главной инвестицией в собственное будущее". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В пятницу в 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 585 избирательных участков. На значительной части из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей Астраханской области.

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политика, астраханская область, игорь бабушкин, россия