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Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:26 15.03.2024 (обновлено: 10:27 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933116825.html
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:26
2024-03-15T10:27
выборы президента россии — 2024
политика
астраханская область
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России. "Выбор сделан. Три предстоящих дня – судьбоносные для всех нас. И сейчас самое главное – принять правильное решение, которое определит существование нашей страны как сильного государства, ориентированного на поддержку своих граждан и защиту собственных интересов на мировой арене", - написал он в Telegram. Он призвал всех проголосовать в один из дней с 15 по 17 марта, что "будет лучшим вкладом в Победу России и главной инвестицией в собственное будущее". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В пятницу в 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 585 избирательных участков. На значительной части из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей Астраханской области.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, астраханская область, игорь бабушкин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия
Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Астраханской области Бабушкин проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : Портал органов власти Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах Президента России
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах Президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Портал органов власти Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на выборах Президента России
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента России.
"Выбор сделан. Три предстоящих дня – судьбоносные для всех нас. И сейчас самое главное – принять правильное решение, которое определит существование нашей страны как сильного государства, ориентированного на поддержку своих граждан и защиту собственных интересов на мировой арене", - написал он в Telegram.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Он призвал всех проголосовать в один из дней с 15 по 17 марта, что "будет лучшим вкладом в Победу России и главной инвестицией в собственное будущее".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В пятницу в 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 585 избирательных участков. На значительной части из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей Астраханской области.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАстраханская областьИгорь БабушкинРоссия
 
 
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