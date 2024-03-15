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Спикер парламента ДНР Жога проголосовал на выборах президента России
Спикер парламента ДНР Жога проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Спикер парламента ДНР Жога проголосовал на выборах президента России
Первые избиратели в ДНР в пятницу отдали свои голоса на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:15
2024-03-15T09:15
2024-03-15T10:16
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Первые избиратели в ДНР в пятницу отдали свои голоса на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. Проголосовать пришел и спикер парламента республики Артем Жога. "Воспользовался своим правом избирателя - заехал на свой избирательный участок в родном городе Донецке, отдал свой голос. Мы все патриоты, мы граждане своей страны, мы любим свою родину, мы любим свою Россию, любим свой Донбасс и будем делать все, чтобы восстановить его и развивать", - рассказал председатель Народного совета ДНР. О работе комиссии рассказала председатель избирательного участка №199 Мария Хомченко. "С самого утра у нас большие очереди. Люди приходят разного возраста, несмотря на то, что сегодня еще пятница, рабочий день и первый день голосования… Мы с большим трепетом и ответственностью отнеслись к подготовке выборов президента Российской Федерации. У нас на этом участке оборудовано буквально все: 4 обычные кабинки, кабинка для людей с ограниченными возможностями, впервые на выборах также у нас работают волонтеры, которые помогают и пожилым людям", - отметила Хомченко. По данным ЦИК ДНР всего в пятницу свою работу начали 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее председатель регионального ЦИК Владимир Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР уже составила 57,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, донецк, артем жога
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Артем Жога
Спикер парламента ДНР Жога проголосовал на выборах президента России
Спикер парламента ДНР Жога проголосовал в Донецке в числе первых избирателей
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Первые избиратели в ДНР в пятницу отдали свои голоса на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Проголосовать пришел и спикер парламента республики Артем Жога.
"Воспользовался своим правом избирателя - заехал на свой избирательный участок в родном городе Донецке
, отдал свой голос. Мы все патриоты, мы граждане своей страны, мы любим свою родину, мы любим свою Россию
, любим свой Донбасс
и будем делать все, чтобы восстановить его и развивать", - рассказал председатель Народного совета ДНР
.
О работе комиссии рассказала председатель избирательного участка №199 Мария Хомченко.
"С самого утра у нас большие очереди. Люди приходят разного возраста, несмотря на то, что сегодня еще пятница, рабочий день и первый день голосования… Мы с большим трепетом и ответственностью отнеслись к подготовке выборов президента Российской Федерации. У нас на этом участке оборудовано буквально все: 4 обычные кабинки, кабинка для людей с ограниченными возможностями, впервые на выборах также у нас работают волонтеры, которые помогают и пожилым людям", - отметила Хомченко.
Процедура выборов президента Российской Федерации
По данным ЦИК ДНР всего в пятницу свою работу начали 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики.
Ранее председатель регионального ЦИК Владимир Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР уже составила 57,84%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.