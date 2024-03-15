https://ria.ru/20240315/vybory-1933111823.html
В самом западном регионе России открылись избирательные участки
В самом западном регионе России открылись избирательные участки - РИА Новости, 15.03.2024
В самом западном регионе России открылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах президента России последними в стране открылись в 8.00 (9.00 мск) в Калининградской области. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:10
2024-03-15T09:10
2024-03-15T09:11
выборы президента россии — 2024
политика
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента России последними в стране открылись в 8.00 (9.00 мск) в Калининградской области. "На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО)", - сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. В избиркоме отметили, что в этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. "В Чернышевском и Мамоново все дни голосования будут работать пункты в автобусах. Они откроются чуть позже - в 9.00 (10.00 мск), закроются раньше — в 18.00 (19.00 мск), чтобы люди не сидели там в темноте. В Багратионовске (пункт для голосования - ред.) - это бывшее кафе, и здание избирательного участка 571 в Советске", - сказали в избиркоме. По информации избиркома, число избирателей, по состоянию на 1 января 2024 года, в Калининградской области составляет 831 599. Из них 426 349 проживают в Калининграде. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071. В регионе открыто 106 пунктов дистанционного электронного голосования. Специалисты калининградского филиала ПАО "Ростелеком" установили 587 камер на избирательных участках, с помощью которых можно будет наблюдать за ходом выборов. На отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени. Впервые выборы президента России пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Голосование в Калининградской области завершится последним в стране - 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Во время выборов президента в 2018 году явка на избирательные участки в Калининградской области составила 55,29%.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калининградская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Калининградская область, Россия
В самом западном регионе России открылись избирательные участки
Участки для голосования на выборах президента открыли в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента России последними в стране открылись в 8.00 (9.00 мск) в Калининградской области.
"На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО)", - сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В избиркоме отметили, что в этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске
и один в Мамоново.
"В Чернышевском и Мамоново все дни голосования будут работать пункты в автобусах. Они откроются чуть позже - в 9.00 (10.00 мск), закроются раньше — в 18.00 (19.00 мск), чтобы люди не сидели там в темноте. В Багратионовске (пункт для голосования - ред.) - это бывшее кафе, и здание избирательного участка 571 в Советске", - сказали в избиркоме.
По информации избиркома, число избирателей, по состоянию на 1 января 2024 года, в Калининградской области составляет 831 599. Из них 426 349 проживают в Калининграде
. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071. В регионе открыто 106 пунктов дистанционного электронного голосования.
История президентских выборов в России
Специалисты калининградского филиала ПАО "Ростелеком
" установили 587 камер на избирательных участках, с помощью которых можно будет наблюдать за ходом выборов. На отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени.
Впервые выборы президента России пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Голосование в Калининградской области завершится последним в стране - 17 марта в 20.00 (21.00 мск).
Во время выборов президента в 2018 году явка на избирательные участки в Калининградской области составила 55,29%.