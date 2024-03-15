https://ria.ru/20240315/vybory-1933109444.html

Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах

Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:07

2024-03-15T09:07

2024-03-15T09:07

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

александр беглов

цик рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Беглов прибыл на избирательный участок №153 в школе на улице Кораблестроителей вскоре после его открытия в 8.00 мск. Губернатор предъявил паспорт, получил бюллетень и исполнил свой гражданский долг. "Я лично голосовал за будущее нашей страны - за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", - сказал Беглов журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

политика, санкт-петербург, александр беглов, цик рф