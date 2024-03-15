https://ria.ru/20240315/vybory-1933109444.html
Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах
Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:07
2024-03-15T09:07
2024-03-15T09:07
выборы президента россии — 2024
политика
санкт-петербург
александр беглов
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909236064_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_bdf716ca8b339a7fe1b4261610be5e73.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Беглов прибыл на избирательный участок №153 в школе на улице Кораблестроителей вскоре после его открытия в 8.00 мск. Губернатор предъявил паспорт, получил бюллетень и исполнил свой гражданский долг. "Я лично голосовал за будущее нашей страны - за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", - сказал Беглов журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909236064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8628767201a2097e3fe71f8f8ef5e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, александр беглов, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, ЦИК РФ
Губернатор Петербурга проголосовал на президентских выборах
Беглов проголосовал на выборах президента на участке в петербургской школе №153
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу принял участие в голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Беглов прибыл на избирательный участок №153 в школе на улице Кораблестроителей вскоре после его открытия в 8.00 мск. Губернатор предъявил паспорт, получил бюллетень и исполнил свой гражданский долг.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Я лично голосовал за будущее нашей страны - за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", - сказал Беглов журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.