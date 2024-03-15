Около 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
Около 200 тыс человек проголосовали онлайн на выборах президента России в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.
"Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования", - говорится в сообщении.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.