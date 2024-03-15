https://ria.ru/20240315/vybory-1933108357.html

Около 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве

Около 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Около 200 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве

Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:02

2024-03-15T09:02

2024-03-15T09:02

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932920875_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_5d07e0d1f5d0a41b67257c2e7bdd740e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. "Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования", - говорится в сообщении. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия