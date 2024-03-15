https://ria.ru/20240315/vybory-1933108202.html

Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов

Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов

Явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:01

2024-03-15T09:01

2024-03-15T09:01

выборы президента россии — 2024

политика

сахалинская область

выборы президента рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "В пятницу на 15.00 на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области проголосовали 29,61% от общего числа избирателей. Подобный уровень активности подтверждает важность избирательной кампании и высокой гражданской ответственности избирателей", - отметила собеседница агентства. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сахалинская область, выборы президента рф