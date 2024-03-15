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Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:01 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933108202.html
Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов
Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов
Явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:01
2024-03-15T09:01
выборы президента россии — 2024
политика
сахалинская область
выборы президента рф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "В пятницу на 15.00 на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области проголосовали 29,61% от общего числа избирателей. Подобный уровень активности подтверждает важность избирательной кампании и высокой гражданской ответственности избирателей", - отметила собеседница агентства. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, сахалинская область, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Сахалинская область, Выборы президента РФ
Явка на выборах в Сахалинской области на 15:00 составила почти 30 процентов

Явка на выборах президента РФ в Сахалинской области на 15:00 составила 29,61%

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ
Голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"В пятницу на 15.00 на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области проголосовали 29,61% от общего числа избирателей. Подобный уровень активности подтверждает важность избирательной кампании и высокой гражданской ответственности избирателей", - отметила собеседница агентства.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСахалинская областьВыборы президента РФ
 
 
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