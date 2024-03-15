https://ria.ru/20240315/vybory-1933107475.html

Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов

Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов - РИА Новости, 15.03.2024

Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов

Более 80% избирателей из 9 приграничных муниципалитетов Белгородской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:57

2024-03-15T08:57

2024-03-15T08:57

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

вячеслав гладков

выборы президента рф

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Более 80% избирателей из 9 приграничных муниципалитетов Белгородской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей" региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. "Вчера завершился заключительный день досрочного голосования, которое проходило у нас в Белгородской области с понедельника в течение нескольких дней: понедельник, вторник, среда, четверг. В 9 приграничных муниципальных образованиях 173 тысячи человек проголосовало на выборах президента. Это в среднем более 80% от общей численности избирателей этих 9 муниципальных образований", - написал Гладков.Губернатор подчеркнул, что в пятницу начинается очное голосование на выборах президента, которое продлится до воскресенья. "Обязательно сегодня пойду на избирательный участок и сделаю свой выбор. Уверен, что так же поступите и все вы, дорогие друзья. Кому, как не нам, жителям Белгородской области, понимать, за что голосуем, - за будущее нашей страны", - добавил глава региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, белгородская область, вячеслав гладков, выборы президента рф