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Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов
Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов - РИА Новости, 15.03.2024
Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов
Более 80% избирателей из 9 приграничных муниципалитетов Белгородской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:57
2024-03-15T08:57
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Более 80% избирателей из 9 приграничных муниципалитетов Белгородской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей" региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. "Вчера завершился заключительный день досрочного голосования, которое проходило у нас в Белгородской области с понедельника в течение нескольких дней: понедельник, вторник, среда, четверг. В 9 приграничных муниципальных образованиях 173 тысячи человек проголосовало на выборах президента. Это в среднем более 80% от общей численности избирателей этих 9 муниципальных образований", - написал Гладков.Губернатор подчеркнул, что в пятницу начинается очное голосование на выборах президента, которое продлится до воскресенья. "Обязательно сегодня пойду на избирательный участок и сделаю свой выбор. Уверен, что так же поступите и все вы, дорогие друзья. Кому, как не нам, жителям Белгородской области, понимать, за что голосуем, - за будущее нашей страны", - добавил глава региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, белгородская область, вячеслав гладков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Выборы президента РФ
Гладков рассказал о голосовании жителей приграничных белгородских районов
Гладков: более 80% избирателей 9 белгородских районов проголосовали досрочно
БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости.
Более 80% избирателей из 9 приграничных муниципалитетов Белгородской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Ранее сообщалось, что "в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей" региональным избиркомом принято решение с 10 по 14 марта провести в девяти приграничных районах Белгородской области досрочное голосование на выборах президента. Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Вчера завершился заключительный день досрочного голосования, которое проходило у нас в Белгородской области с понедельника в течение нескольких дней: понедельник, вторник, среда, четверг. В 9 приграничных муниципальных образованиях 173 тысячи человек проголосовало на выборах президента. Это в среднем более 80% от общей численности избирателей этих 9 муниципальных образований", - написал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что в пятницу начинается очное голосование на выборах президента, которое продлится до воскресенья. "Обязательно сегодня пойду на избирательный участок и сделаю свой выбор. Уверен, что так же поступите и все вы, дорогие друзья. Кому, как не нам, жителям Белгородской области, понимать, за что голосуем, - за будущее нашей страны", - добавил глава региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.