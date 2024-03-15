https://ria.ru/20240315/vybory-1933105725.html
Буддийский лама проголосовал на выборах президента
Буддийский лама проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Буддийский лама проголосовал на выборах президента
Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:40
2024-03-15T08:40
2024-03-15T08:40
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. Геше Йонтен проголосовал очно на одном из избирательных участков Москвы. Ранее Киришов назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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религия, политика, россия, буддизм, москва, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Религия, Политика, Россия, Буддизм, Москва, Выборы президента РФ
Буддийский лама проголосовал на выборах президента
Председатель Центрального духовного управления буддистов проголосовал на выборах
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Геше Йонтен проголосовал очно на одном из избирательных участков Москвы
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Процедура выборов президента Российской Федерации
Ранее Киришов назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.