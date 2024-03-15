https://ria.ru/20240315/vybory-1933105725.html

Буддийский лама проголосовал на выборах президента

Буддийский лама проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Буддийский лама проголосовал на выборах президента

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:40

2024-03-15T08:40

2024-03-15T08:40

выборы президента россии — 2024

религия

политика

россия

буддизм

москва

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. Геше Йонтен проголосовал очно на одном из избирательных участков Москвы. Ранее Киришов назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, политика, россия, буддизм, москва, выборы президента рф