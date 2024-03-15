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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу - РИА Новости, 15.03.2024
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве начал свою работу, все наблюдатели вышли на свои дежурства, сообщил его руководитель Вадим... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:33
2024-03-15T08:33
2024-03-15T08:33
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве начал свою работу, все наблюдатели вышли на свои дежурства, сообщил его руководитель Вадим Ковалев в Telegram-канале штаба."Штаб по наблюдению за выборами в Москве начинает свою работу. На всех избирательных участках есть видеокамеры и самое главное есть наши наблюдатели. В штабе мы на связи со всеми своими коллегами, кто находится на УИКах в самых разных частях города, агрегирует всю информацию", - сказал Ковалев.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, москва, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Выборы президента РФ
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу
Ковалев: начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве начал свою работу, все наблюдатели вышли на свои дежурства, сообщил его руководитель Вадим Ковалев в Telegram-канале
штаба.
"Штаб по наблюдению за выборами в Москве начинает свою работу. На всех избирательных участках есть видеокамеры и самое главное есть наши наблюдатели. В штабе мы на связи со всеми своими коллегами, кто находится на УИКах в самых разных частях города, агрегирует всю информацию", - сказал Ковалев.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.