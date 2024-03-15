https://ria.ru/20240315/vybory-1933102183.html

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:08

2024-03-15T08:08

2024-03-15T09:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. Голосование будет проходить три дня, оно начнется 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице открылось более 2200 участков. Они будут работать каждый день с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, исключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ будут работать 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположатся в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 08.00 до 20.00. Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование жителей Москвы на избирательных участках Первые москвичи приходят на избирательные участки 2024-03-15T08:08 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, московская область (подмосковье), москва