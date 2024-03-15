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В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:08 15.03.2024 (обновлено: 09:46 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933102183.html
В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России
В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:08
2024-03-15T09:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. Голосование будет проходить три дня, оно начнется 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице открылось более 2200 участков. Они будут работать каждый день с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, исключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ будут работать 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположатся в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 08.00 до 20.00. Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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Голосование жителей Москвы на избирательных участках
Первые москвичи приходят на избирательные участки
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политика, россия, московская область (подмосковье), москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва
В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Москве

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области.
Голосование будет проходить три дня, оно начнется 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице открылось более 2200 участков. Они будут работать каждый день с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства.
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На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов электронного голосования.
Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, исключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
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На территории Подмосковья в ходе выборов президента РФ будут работать 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Помимо этого, для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков расположатся в местах временного пребывания избирателей - в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов - Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 08.00 до 20.00.
Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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