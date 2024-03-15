Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах России открылись участки на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:05 15.03.2024 (обновлено: 08:06 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933101809.html
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
В новых регионах России открылись участки на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:05
2024-03-15T08:06
выборы президента россии — 2024
россия
донецкая народная республика
херсонская область
политика
луганская народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932799965_0:314:3008:2006_1920x0_80_0_0_bc445254910218b860b54e4d8d837817.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий. В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта. Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам. В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932799965_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_557eba0b855c0684115ce29c1296cd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, херсонская область , политика, луганская народная республика, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
В новых регионах России открылись участки на выборах президента

Избирательные участки на выборах президента России открылись в новых регионах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Мелитополе
Предвыборная агитация в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Предвыборная агитация в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам.
В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала