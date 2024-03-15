https://ria.ru/20240315/vybory-1933101809.html

В новых регионах России открылись участки на выборах президента

В новых регионах России открылись участки на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В новых регионах России открылись участки на выборах президента

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:05

2024-03-15T08:05

2024-03-15T08:06

выборы президента россии — 2024

россия

донецкая народная республика

херсонская область

политика

луганская народная республика

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий. В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта. Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам. В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, херсонская область , политика, луганская народная республика, запорожская область