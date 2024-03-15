https://ria.ru/20240315/vybory-1933101809.html
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
В новых регионах России открылись участки на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:05
2024-03-15T08:05
2024-03-15T08:06
выборы президента россии — 2024
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий. В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта. Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам. В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , политика, луганская народная республика, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
В новых регионах России открылись участки на выборах президента
Избирательные участки на выборах президента России открылись в новых регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в пятницу в новых регионах РФ, которые впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.
Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам.
В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.