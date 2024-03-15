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На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей
Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:40
2024-03-15T06:40
2024-03-15T06:44
выборы президента россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства. Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
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политика, чукотка, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Россия
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей
На Чукотке более половины избирателей проголосовали к 15.00 первого дня выборов
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства.
Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
История президентских выборов в России