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На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
06:40 15.03.2024 (обновлено: 06:44 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933096165.html
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей
Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:40
2024-03-15T06:44
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства. Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, чукотка, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Россия
На Чукотке проголосовали уже более половины зарегистрированных избирателей

На Чукотке более половины избирателей проголосовали к 15.00 первого дня выборов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Символика выборов президента России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 02:00
"Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства.
Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
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