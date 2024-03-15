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На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
06:20 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933095745.html
На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ
На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ
Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:20
2024-03-15T06:20
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным на 6.00 мск, как указано на сайте, принято уже 267 682 бюллетеней. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на "Мобильный избиратель" и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом. В регионах, помимо Москвы, ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html
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политика, россия, технологии, москва, пермский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Технологии, Москва, Пермский край
На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ

Более 260 тысяч человек уже воспользовались системой ДЭГ на выборах президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
По данным на 6.00 мск, как указано на сайте, принято уже 267 682 бюллетеней.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на "Мобильный избиратель" и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом.
В регионах, помимо Москвы, ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТехнологииМоскваПермский край
 
 
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