https://ria.ru/20240315/vybory-1933095745.html

На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ

На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024

На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ

Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:20

2024-03-15T06:20

2024-03-15T06:20

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным на 6.00 мск, как указано на сайте, принято уже 267 682 бюллетеней. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на "Мобильный избиратель" и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом. В регионах, помимо Москвы, ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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политика, россия, технологии, москва, пермский край