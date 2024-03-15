https://ria.ru/20240315/vybory-1933095193.html

В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента

В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента

В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:09

2024-03-15T06:09

2024-03-15T06:09

выборы президента россии — 2024

россия

вооруженные силы рф

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. "14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве. Там уточнили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России. Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Работа избирательных комиссий была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, островов Курильской гряды, архипелагов и островов Арктической зоны.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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россия, вооруженные силы рф, политика