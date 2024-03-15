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В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
06:09 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933095193.html
В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента
В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента
В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:09
2024-03-15T06:09
выборы президента россии — 2024
россия
вооруженные силы рф
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. "14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве. Там уточнили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России. Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Работа избирательных комиссий была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, островов Курильской гряды, архипелагов и островов Арктической зоны.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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россия, вооруженные силы рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Вооруженные силы РФ, Политика
В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента

В Вооруженных силах завершили досрочное голосование на выборах президента России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны.
"14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве.
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Вчера, 02:00
Там уточнили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России.
Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".
Работа избирательных комиссий была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, островов Курильской гряды, архипелагов и островов Арктической зоны.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияВооруженные силы РФПолитика
 
 
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