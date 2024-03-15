https://ria.ru/20240315/vybory-1933095044.html

Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента

Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:06

2024-03-15T06:06

2024-03-15T13:24

выборы президента россии — 2024

политика

омская область

россия

виталий хоценко

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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Выборы президента России впервые проводятся в трехдневном формате. Главу государства будут выбирать на шесть лет. Зарегистрированы четыре кандидата - действующий президент Владимир Путин и выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательный участок Хоценко пришел с супругой Аленой и сыном Павлом. "С утра я вижу на избирательных участках большой поток людей. Я пришел с хорошим настроением. Выборы в нашей стране всегда праздник. Я сегодня тоже проголосовал, проголосовал за будущее нашей страны, за стабильность, за развитие, за процветание. Как и все омичи, я уверен. Когда я был маленьким, меня всегда брали с собой на выборы родители, и я тоже пришел с семьей", - рассказал Хоценко. В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5%. В дни выборов в этот раз омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, омская область, россия, виталий хоценко