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Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
06:06 15.03.2024 (обновлено: 13:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933095044.html
Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента
Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:06
2024-03-15T13:24
выборы президента россии — 2024
политика
омская область
россия
виталий хоценко
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Выборы президента России впервые проводятся в трехдневном формате. Главу государства будут выбирать на шесть лет. Зарегистрированы четыре кандидата - действующий президент Владимир Путин и выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательный участок Хоценко пришел с супругой Аленой и сыном Павлом. "С утра я вижу на избирательных участках большой поток людей. Я пришел с хорошим настроением. Выборы в нашей стране всегда праздник. Я сегодня тоже проголосовал, проголосовал за будущее нашей страны, за стабильность, за развитие, за процветание. Как и все омичи, я уверен. Когда я был маленьким, меня всегда брали с собой на выборы родители, и я тоже пришел с семьей", - рассказал Хоценко. В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5%. В дни выборов в этот раз омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, омская область, россия, виталий хоценко
Выборы президента России — 2024, Политика, Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Омской области Хоценко проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко принимает участие в голосовании на выборах президента России
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принимает участие в голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко принимает участие в голосовании на выборах президента России
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы президента России впервые проводятся в трехдневном формате. Главу государства будут выбирать на шесть лет. Зарегистрированы четыре кандидата - действующий президент Владимир Путин и выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
На избирательный участок Хоценко пришел с супругой Аленой и сыном Павлом.
"С утра я вижу на избирательных участках большой поток людей. Я пришел с хорошим настроением. Выборы в нашей стране всегда праздник. Я сегодня тоже проголосовал, проголосовал за будущее нашей страны, за стабильность, за развитие, за процветание. Как и все омичи, я уверен. Когда я был маленьким, меня всегда брали с собой на выборы родители, и я тоже пришел с семьей", - рассказал Хоценко.
В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5%. В дни выборов в этот раз омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.
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Вчера, 02:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
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