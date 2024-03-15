https://ria.ru/20240315/vybory-1933094877.html

Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента

Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:05

2024-03-15T06:05

2024-03-15T09:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев одним из первых пришел на избирательный участок №341 в Кемерове и проголосовал на выборах президента России. После он посетил Штаб общественного наблюдения, где ведется видеоконтроль за ситуацией на избирательных участках региона. Наблюдатели в онлайн-режиме получают объективную информацию о том, как проходят выборы", – говорится в сообщении. "Наступили самые важные для будущего нашего Отечества дни. Каждый из нас должен проявить волю, сделать выбор и взять на себя ответственность за то, как будет развиваться наша страна, по какому пути пойдет Россия. Эти выборы проходят в обстановке жесточайшего давления со стороны Запада. Наша задача сейчас — сплотиться, проявить свое волеизъявление максимально прозрачно и честно, не позволив различным провокаторам подорвать демократические основы нашего государства — выборы", — приводит пресс-служба слова Цивилева. В 8.00 пятницы в Кузбассе открылись все избирательные участки. Два из них, расположенные рядом с промышленными предприятиями, начали работу в 6.00 (2.00 мск), чтобы люди успели проголосовать до начала первой смены. Отмечается, что жители Кузбасса проявили активность в первый день выборов, перед открытием у избирательных участков собрались очереди из желающих проголосовать первыми. По традиции самым ранним голосующим вручили сувениры с символикой выборов. Многие пришли проголосовать всей семьей. Для обеспечения безопасности на всех участках организовано дежурство сотрудников полиции и народных дружинников. Избиратели могут стать участниками культурно-развлекательных программ, основой станут масленичные гуляния. Организована работа медиков, можно измерить артериальное давление, пройти вакцинацию, проконсультироваться. По информации председателя избирательной комиссии региона Светланы Демидовой, в регионе зарегистрированы почти 2 миллиона избирателей. Более 50 тысяч кузбассовцев приняли решение голосовать через механизм "Мобильный избиратель".

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

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политика, россия, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев