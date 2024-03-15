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Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах
Жители села Нутэпэльмен в Иультинском районе Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показали 100-процентную... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:24
2024-03-15T04:24
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выборы президента россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Жители села Нутэпэльмен в Иультинском районе Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показали 100-процентную явку, сообщает региональный избирком. В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока. "У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали явку 100%", - говорится в сообщении. В селе Нутэпэльмен живут около 130 человек. На Чукотке утром пятницы открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. Как ранее рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, россия, чукотка, иультинский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Чукотка, Иультинский район
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах
Чукотское село показало явку в 100% за первые два часа выборов президента