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Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
04:24 15.03.2024 (обновлено: 04:26 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933090369.html
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах
Жители села Нутэпэльмен в Иультинском районе Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показали 100-процентную... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:24
2024-03-15T04:26
выборы президента россии — 2024
политика
россия
чукотка
иультинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Жители села Нутэпэльмен в Иультинском районе Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показали 100-процентную явку, сообщает региональный избирком. В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока. "У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали явку 100%", - говорится в сообщении. В селе Нутэпэльмен живут около 130 человек. На Чукотке утром пятницы открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. Как ранее рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, россия, чукотка, иультинский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Чукотка, Иультинский район
Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах

Чукотское село показало явку в 100% за первые два часа выборов президента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Символика выборов президента России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Жители села Нутэпэльмен в Иультинском районе Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показали 100-процентную явку, сообщает региональный избирком.
В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали явку 100%", - говорится в сообщении.
В селе Нутэпэльмен живут около 130 человек.
На Чукотке утром пятницы открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. Как ранее рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЧукоткаИультинский район
 
 
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