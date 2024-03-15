https://ria.ru/20240315/vybory-1933089962.html

Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента

Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента

Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T04:08

2024-03-15T04:08

2024-03-15T04:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дальний восток

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока. "Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу, 15 марта", - говорится в сообщении правительства Приморья. Кожемяко отметил, что в связи с тем, что голосование продлится три дня, принять участие в выборах успеют все желающие. "Голосовать нужно обязательно – это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край", – приводятся слова Кожемяко. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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россия

дальний восток

приморский край

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политика, россия, дальний восток, олег кожемяко, приморский край