https://ria.ru/20240315/vybory-1933089962.html
Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента
Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента
Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:08
2024-03-15T04:08
2024-03-15T04:08
выборы президента россии — 2024
политика
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дальний восток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока. "Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу, 15 марта", - говорится в сообщении правительства Приморья. Кожемяко отметил, что в связи с тем, что голосование продлится три дня, принять участие в выборах успеют все желающие. "Голосовать нужно обязательно – это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край", – приводятся слова Кожемяко. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.
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политика, россия, дальний восток, олег кожемяко, приморский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Приморский край
Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента
Глава Приморья Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах президента
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока
.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу, 15 марта", - говорится в сообщении правительства Приморья.
Кожемяко отметил, что в связи с тем, что голосование продлится три дня, принять участие в выборах успеют все желающие.
"Голосовать нужно обязательно – это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край", – приводятся слова Кожемяко.
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании