Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:38 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933088638.html
Глава Бурятии проголосовал на выборах президента
Глава Бурятии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Бурятии проголосовал на выборах президента
Глава Бурятии Алексей Цыденов одним из первых в 8.00 (3.00 мск) проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №723 в Улан-Удэ, передает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:38
2024-03-15T03:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей цыденов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896065241_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_2f51d79a2eb963d5ec358845c3e540fb.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 мар - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов одним из первых в 8.00 (3.00 мск) проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №723 в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. На выборы глава региона прибыл за 15 минут до открытия избирательного участка вместе со своей супругой. До начала голосования Цыденовы поговорили с присутствующими, попробовали кашу, которой бесплатно угощают на данном участке всех избирателей, проверили работу мобильного ФАПа. "Голосуйте за наше будущее, за Россию!" - сказал Цыденов, опустив свой бюллетень в электронную урну для голосования. Во время встречи с журналистами глава региона призвал всех прийти на участки. "Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду на избирательных участках. Приходите! Все в наших руках", - сказал он, подчеркнув, что на всех избирательных участках республики будут идти разные активности: выступления артистов, медицинские приемы, работы передвижных флюорографов и т.д. Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки. Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896065241_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_1f1c9c5cf1aced8297206dc764b9fb36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, алексей цыденов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Цыденов
Глава Бурятии проголосовал на выборах президента

Глава Бурятии Цыденов проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 мар - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов одним из первых в 8.00 (3.00 мск) проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №723 в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости.
На выборы глава региона прибыл за 15 минут до открытия избирательного участка вместе со своей супругой. До начала голосования Цыденовы поговорили с присутствующими, попробовали кашу, которой бесплатно угощают на данном участке всех избирателей, проверили работу мобильного ФАПа.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
02:00
"Голосуйте за наше будущее, за Россию!" - сказал Цыденов, опустив свой бюллетень в электронную урну для голосования.
Во время встречи с журналистами глава региона призвал всех прийти на участки. "Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду на избирательных участках. Приходите! Все в наших руках", - сказал он, подчеркнув, что на всех избирательных участках республики будут идти разные активности: выступления артистов, медицинские приемы, работы передвижных флюорографов и т.д.
Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки.
Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
02:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлексей Цыденов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала