https://ria.ru/20240315/vybory-1933088638.html

Глава Бурятии проголосовал на выборах президента

Глава Бурятии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Бурятии проголосовал на выборах президента

Глава Бурятии Алексей Цыденов одним из первых в 8.00 (3.00 мск) проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №723 в Улан-Удэ, передает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:38

2024-03-15T03:38

2024-03-15T03:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 15 мар - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов одним из первых в 8.00 (3.00 мск) проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №723 в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. На выборы глава региона прибыл за 15 минут до открытия избирательного участка вместе со своей супругой. До начала голосования Цыденовы поговорили с присутствующими, попробовали кашу, которой бесплатно угощают на данном участке всех избирателей, проверили работу мобильного ФАПа. "Голосуйте за наше будущее, за Россию!" - сказал Цыденов, опустив свой бюллетень в электронную урну для голосования. Во время встречи с журналистами глава региона призвал всех прийти на участки. "Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду на избирательных участках. Приходите! Все в наших руках", - сказал он, подчеркнув, что на всех избирательных участках республики будут идти разные активности: выступления артистов, медицинские приемы, работы передвижных флюорографов и т.д. Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки. Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, россия, алексей цыденов