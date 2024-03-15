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В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах

В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:03

2024-03-15T03:03

2024-03-15T03:19

выборы президента россии — 2024

политика

россия

иркутская область

республика бурятия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). По данным избиркома Иркутской области, в регионе открылись почти 1,9 тысячи участков для голосования. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. За ходом голосования будут следить более пяти тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области. В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч. В республике начали работу более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Досрочное голосование и в Приангарье, и в Бурятии проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

иркутская область

республика бурятия

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политика, россия, иркутская область, республика бурятия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин