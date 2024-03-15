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В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
03:03 15.03.2024 (обновлено: 03:19 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933087481.html
В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах
В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах
Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:03
2024-03-15T03:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
иркутская область
республика бурятия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). По данным избиркома Иркутской области, в регионе открылись почти 1,9 тысячи участков для голосования. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. За ходом голосования будут следить более пяти тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области. В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч. В республике начали работу более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Досрочное голосование и в Приангарье, и в Бурятии проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия
иркутская область
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политика, россия, иркутская область, республика бурятия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Иркутская область, Республика Бурятия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
В Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах

В Иркутской области и Бурятии открылись участки на выборах президента России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Символика выборов президента России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск).
По данным избиркома Иркутской области, в регионе открылись почти 1,9 тысячи участков для голосования. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. За ходом голосования будут следить более пяти тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
02:00
В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч. В республике начали работу более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей.
Досрочное голосование и в Приангарье, и в Бурятии проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияИркутская областьРеспублика БурятияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
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