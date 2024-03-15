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В России стартовали трехдневные выборы президента
В России стартовали трехдневные выборы президента - РИА Новости, 15.03.2024
В России стартовали трехдневные выборы президента
В России стартует трехдневное голосование, которое должно определить главу государства на следующие шесть лет. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:00
2024-03-15T00:00
2024-03-15T11:01
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России стартует трехдневное голосование, которое должно определить главу государства на следующие шесть лет. За рубежом, на новых территориях и в ряде субъектов федерации организовали также досрочные выборы. Большинство избирательных участков будут работать 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней.
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россия
В России стартовали трехдневные выборы президента
В России стартуют трехдневные выборы президента
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России стартует трехдневное голосование, которое должно определить главу государства на следующие шесть лет.
За рубежом, на новых территориях и в ряде субъектов федерации организовали также досрочные выборы.
Большинство избирательных участков будут работать 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней.