https://ria.ru/20240315/vsu-1933325262.html

Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо

Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.03.2024

Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил в своем Telegram-канале, что удары украинских войск по избирательным участкам не остановят голосование на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

выборы президента россии — 2024

безопасность

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил в своем Telegram-канале, что удары украинских войск по избирательным участкам не остановят голосование на президентских выборах, в регионе принимают дополнительные меры безопасности. ВСУ нанесли удары по избирательным участникам в Каховке и Брилёвка в пятницу. В первом случае жертв удалось избежать, во втором – ранены два мирных жителя. Избирателей из зданий эвакуировали. "Несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому. Принимаются дополнительные меры безопасности", - написал Сальдо. По его словам, преступный киевский режим всеми доступными ему подлыми средствами пытается помешать жителям Херсонской области выразить свою волю, запугать их. "Однако эти попытки уже провалились. Решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима - поток избирателей не уменьшается", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины