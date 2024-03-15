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Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:22 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vsu-1933325262.html
Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо
Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.03.2024
Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил в своем Telegram-канале, что удары украинских войск по избирательным участкам не остановят голосование на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:22
2024-03-15T18:22
выборы президента россии — 2024
безопасность
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил в своем Telegram-канале, что удары украинских войск по избирательным участкам не остановят голосование на президентских выборах, в регионе принимают дополнительные меры безопасности. ВСУ нанесли удары по избирательным участникам в Каховке и Брилёвка в пятницу. В первом случае жертв удалось избежать, во втором – ранены два мирных жителя. Избирателей из зданий эвакуировали. "Несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому. Принимаются дополнительные меры безопасности", - написал Сальдо. По его словам, преступный киевский режим всеми доступными ему подлыми средствами пытается помешать жителям Херсонской области выразить свою волю, запугать их. "Однако эти попытки уже провалились. Решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима - поток избирателей не уменьшается", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Удары ВСУ по участкам не остановят голосование, заявил Сальдо

Сальдо: решимость херсонцев выбрать лидера своей страны непоколебима

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выборы президента России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил в своем Telegram-канале, что удары украинских войск по избирательным участкам не остановят голосование на президентских выборах, в регионе принимают дополнительные меры безопасности.
ВСУ нанесли удары по избирательным участникам в Каховке и Брилёвка в пятницу. В первом случае жертв удалось избежать, во втором – ранены два мирных жителя. Избирателей из зданий эвакуировали.
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"Несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому. Принимаются дополнительные меры безопасности", - написал Сальдо. По его словам, преступный киевский режим всеми доступными ему подлыми средствами пытается помешать жителям Херсонской области выразить свою волю, запугать их.
"Однако эти попытки уже провалились. Решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима - поток избирателей не уменьшается", - подчеркнул губернатор.
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