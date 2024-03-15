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"К северо-западу от столицы". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"К северо-западу от столицы". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
"К северо-западу от столицы". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Украинская система ПВО под Донецком стала более уязвимой после того, как "Искандер" уничтожил американских ЗРК Patriot в районе Покровска, пишет Military Watch... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:02
2024-03-15T15:02
2024-03-15T19:09
специальная военная операция на украине
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покровск
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинская система ПВО под Донецком стала более уязвимой после того, как "Искандер" уничтожил американских ЗРК Patriot в районе Покровска, пишет Military Watch Magazine."Позиции украинских вооруженных сил на Донбассе становятся все более уязвимыми для ударов российской авиации после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе города Покровск, расположенного в 67 километрах к северо-западу от столицы Донецкого региона. Оба комплекса были уничтожены <…> в результате высокоточных ударов российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", — говорится в статье.Увеличение производства ракет для этого комплекса сделало их весьма доступными для применения в боевых действиях на Украине, отмечает автор. При этом растущие возможности беспилотного наблюдения усложнили для украинских войск задачу по маскировке своих средств, пояснил он."Источники на местах отмечают растущую эффективность российских высокоточных бомбардировок, дополняющих их все более значительное превосходство в артиллерии на фронтах, а ослабление украинской противовоздушной обороны еще больше снижает риски для российских самолетов, оказывающих такую поддержку", — заключается в публикации.По информации российского Минобороны, за неделю с 9 по 15 марта российские войска уничтожили две боевые машины американского ЗРК Patriot и пусковую установку комплекса С-300 с радиолокационными станциями. На видео, опубликованном военным ведомством, показано, как ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинскую технику.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html
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технологии, покровск, донецкая народная республика, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Покровск, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
"К северо-западу от столицы". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
MWM: украинская система ПВО под Донецком стала уязвимой после удара "Искандера"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Украинская система ПВО под Донецком стала более уязвимой после того, как "Искандер" уничтожил американских ЗРК Patriot в районе Покровска, пишет Military Watch Magazine
.
"Позиции украинских вооруженных сил на Донбассе становятся все более уязвимыми для ударов российской авиации после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300
в районе города Покровск, расположенного в 67 километрах к северо-западу от столицы Донецкого региона. Оба комплекса были уничтожены <…> в результате высокоточных ударов российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", — говорится в статье.
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Увеличение производства ракет для этого комплекса сделало их весьма доступными для применения в боевых действиях на Украине, отмечает автор. При этом растущие возможности беспилотного наблюдения усложнили для украинских войск задачу по маскировке своих средств, пояснил он.
"Источники на местах отмечают растущую эффективность российских высокоточных бомбардировок, дополняющих их все более значительное превосходство в артиллерии на фронтах, а ослабление украинской противовоздушной обороны еще больше снижает риски для российских самолетов, оказывающих такую поддержку", — заключается в публикации.
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По информации российского Минобороны, за неделю с 9 по 15 марта российские войска уничтожили две боевые машины американского ЗРК Patriot и пусковую установку комплекса С-300 с радиолокационными станциями. На видео, опубликованном военным ведомством, показано, как ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинскую технику.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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