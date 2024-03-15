https://ria.ru/20240315/vsu-1933242971.html

Украинский журналист попал в учебный центр ВСУ и пришел в ужас

Украинский журналист попал в учебный центр ВСУ и пришел в ужас - РИА Новости, 15.03.2024

Украинский журналист попал в учебный центр ВСУ и пришел в ужас

Украинские военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев, больше похожи на колонии для заключенных, заявил вступивший в ВСУ украинский журналист... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:48

2024-03-15T14:48

2024-03-15T15:02

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев, больше похожи на колонии для заключенных, заявил вступивший в ВСУ украинский журналист Станислав Асеев, его слова приводит Страна.ua."Нашу группу новобранцев привезли в учебный центр, условия в котором скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных", — сказал он.Асеев отметил, что спустя месяц некоторые новобранцы даже не успели подержать оружие в руках.Так, по его словам, курсанты горько шутят, что, когда встретят российских бойцов, начнут громко кашлять в их сторону и швырять дрова, потому что это все, чему они научились."Так чего удивляться, что мужчины бегут от ТЦК?" - задается вопросом Асеев. По его мнению, украинцы больше не хотят воевать.Большинство мужчин на Украине не хотят служить, только 20% от количества, которое хотят мобилизовать, имеют мотивацию идти в армию, рассказал ранее командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым".На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933168700.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20240306/mobilizatsiya-1931551768.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины