https://ria.ru/20240315/vsu-1933149131.html
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки - РИА Новости, 15.03.2024
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки
Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:56
2024-03-15T10:56
2024-03-15T10:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123437_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_2fbf3b7e8ca4baf73f5f1678abfcccfa.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность была дистанционно заминирована, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка. "Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123437_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_6f0a6413c771640a528f528e531fe829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки
Артиллерия и авиация ударили по пытавшимся прорваться в Белгородскую область ВСУ