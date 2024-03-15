Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vsu-1933149131.html
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки - РИА Новости, 15.03.2024
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки
Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:56
2024-03-15T10:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123437_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_2fbf3b7e8ca4baf73f5f1678abfcccfa.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность была дистанционно заминирована, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка. "Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123437_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_6f0a6413c771640a528f528e531fe829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки

Артиллерия и авиация ударили по пытавшимся прорваться в Белгородскую область ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" в зоне спецоперации
Боевая работа САУ 2С3 Акация в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность была дистанционно заминирована, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка.
"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала