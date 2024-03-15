https://ria.ru/20240315/vsu-1933149131.html

Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки

Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки - РИА Новости, 15.03.2024

Минобороны рассказало об отражении попытки прорыва ВСУ у Козинки

Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:56

2024-03-15T10:56

2024-03-15T10:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие вели артиллерийский огонь, а также наносили авиаудары по силам ВСУ, пытавшимся прорваться в Белгородскую область 14 марта, местность была дистанционно заминирована, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка. "Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность