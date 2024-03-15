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Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/voyska-1933160814.html
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:20
2024-03-15T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
сергей нарышкин
нато
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. "Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, сергей нарышкин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, НАТО, Россия
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину

Нарышкин назвал слова Макрона об отправке войск на Украину безумными мечтами

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину.
"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны.
Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронСергей НарышкинНАТОРоссия
 
 
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