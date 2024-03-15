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Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:20
2024-03-15T11:20
2024-03-15T11:20
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. "Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, сергей нарышкин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, НАТО, Россия
Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину
Нарышкин назвал слова Макрона об отправке войск на Украину безумными мечтами