https://ria.ru/20240315/voyska-1933160814.html

Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину

Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 15.03.2024

Нарышкин высказался о словах Макрона про отправку военных НАТО на Украину

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:20

2024-03-15T11:20

2024-03-15T11:20

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нато

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал безумными и параноидальными мечтаниями слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. "Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, сергей нарышкин, нато, россия