https://ria.ru/20240315/vengriya-1933086227.html

В МИД Венгрии обвинили посла США в неподобающем поведении

В МИД Венгрии обвинили посла США в неподобающем поведении - РИА Новости, 15.03.2024

В МИД Венгрии обвинили посла США в неподобающем поведении

Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман, который обвинил Венгрию в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:41

2024-03-15T02:41

2024-03-15T02:41

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БУДАПЕШТ, 15 мар – РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман, который обвинил Венгрию в изоляции от союзников по НАТО и сближении с Россией и пригрозил реакцией Америки, ведет себя не как дипломат, а как левый политический активист. Прессман в четверг выступил с речью, посвященной 25-летию вступления Венгрии в НАТО, где обвинил власти страны в том, что они якобы принимают политические решения, которыми изолируются от союзников по альянсу, не заинтересованы в диалоге с США и сближаются с Россией. Он пригрозил, что США могут "принять меры". "Венгрия всегда относилась и относится к США с большим уважением. Однако сегодняшняя речь была не речью, достойной посла, а, скорее, речью левого политического активиста. Венгерская внешняя политика строится на основе взаимного уважения", - написал Менцер в соцсети Facebook*. Ранее президент США Джо Байден, комментируя встречу Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заявил, что венгерский премьер якобы "не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры". Орбан в ответ заявил, что не стоит переоценивать точность высказываний президента Байдена. Прессман был вызван в МИД Венгрии из-за высказывания американского президента, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что оно чрезвычайно осложняет двусторонние отношения и Будапешт не обязан "выслушивать такую ложь от кого бы то ни было". Ранее Прессман заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту, и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ответил на обвинения со стороны посла США, заявив, что в основе венгерской внешней политики лежит национальный интерес. Также Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призывал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240304/sotrudnichestvo-1931031218.html

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

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в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, джо байден, нато