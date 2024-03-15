https://ria.ru/20240315/urny-1933274396.html

В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн

В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн

В Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования, заявил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:59

2024-03-15T15:59

2024-03-15T16:24

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москва

происшествия

дмитрий реут

мосгоризбирком

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну."В итоге там пострадало порядка 115 избирательных бюллетеней. Ящик этот мы опечатали и отставили в сторону. И трех минут не прошло, как поставили резервный ящик и продолжили голосование в штатном режиме", - сказал Реут. Он добавил, что ситуация произошла на избирательном участке №690 в районе Отрадное."Естественно, мы меры предприняли и усилили контроль за тем, чтобы подобные инциденты избежать. Но пока такого повторения мы не наблюдали", - сказал Реут.

https://ria.ru/20240315/podzhog-1933268531.html

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Кирилл Волков

москва, происшествия, дмитрий реут , мосгоризбирком