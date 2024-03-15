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В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн
В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн
В Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:59
2024-03-15T15:59
2024-03-15T16:24
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москва
происшествия
дмитрий реут
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну."В итоге там пострадало порядка 115 избирательных бюллетеней. Ящик этот мы опечатали и отставили в сторону. И трех минут не прошло, как поставили резервный ящик и продолжили голосование в штатном режиме", - сказал Реут. Он добавил, что ситуация произошла на избирательном участке №690 в районе Отрадное."Естественно, мы меры предприняли и усилили контроль за тем, чтобы подобные инциденты избежать. Но пока такого повторения мы не наблюдали", - сказал Реут.
https://ria.ru/20240315/podzhog-1933268531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, дмитрий реут , мосгоризбирком
Выборы президента России — 2024, Москва, Происшествия, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком
В Москве усилили меры, чтобы избежать новой порчи избирательных урн
В Москве усилили меры против новых инцидентов с краской в урнах для выборов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ходе видеосвязи с ЦИК РФ.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну.
"В итоге там пострадало порядка 115 избирательных бюллетеней. Ящик этот мы опечатали и отставили в сторону. И трех минут не прошло, как поставили резервный ящик и продолжили голосование в штатном режиме", - сказал Реут. Он добавил, что ситуация произошла на избирательном участке №690 в районе Отрадное.
"Естественно, мы меры предприняли и усилили контроль за тем, чтобы подобные инциденты избежать. Но пока такого повторения мы не наблюдали", - сказал Реут.
Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на участке