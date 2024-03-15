https://ria.ru/20240315/urny-1933235292.html
В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость
В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость - РИА Новости, 15.03.2024
В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость
Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:23
2024-03-15T14:23
2024-03-15T14:23
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам со ссылкой на облизбирком представитель правительства региона. РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД по Воронежской области по данному инциденту. "Проведенной (избиркомом) проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа Воронежской области избиратели в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования вылили жидкость зеленого цвета. Голосование в ящики прекращено", - говорится в сообщении. В настоящий момент прорезь каждого стационарного ящика заклеена, а сами ящики находятся под видеонаблюдением до окончания времени голосования. "Сегодня вечером после закрытия участков в 20.00 (мск) бюллетени из данных ящиков будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательных участках 17.03.2024 членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс голосования на избирательных участках "осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования". "Все УИК региона предупреждены о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены УИК", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о подобном инциденте на избирательном участке в Москве: столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Кроме того, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также рассказала о попытках провокаций во время голосования, отметив, что "это реально жизнь: мы (ЦИК – ред.) готовились, и они (провокаторы – ред.) готовились".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, борисоглебск, происшествия
Выборы президента России — 2024, Воронежская область, Россия, Борисоглебск, Происшествия
В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость
Злоумышленники вылили зеленую жидкость в урны для голосования в Борисоглебске
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам со ссылкой на облизбирком представитель правительства региона.
РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД по Воронежской области по данному инциденту.
"Проведенной (избиркомом) проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа
Воронежской области избиратели в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования вылили жидкость зеленого цвета. Голосование в ящики прекращено", - говорится в сообщении.
В настоящий момент прорезь каждого стационарного ящика заклеена, а сами ящики находятся под видеонаблюдением до окончания времени голосования.
"Сегодня вечером после закрытия участков в 20.00 (мск) бюллетени из данных ящиков будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательных участках 17.03.2024 членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - говорится в сообщении.
В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны
Отмечается, что процесс голосования на избирательных участках "осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования". "Все УИК региона предупреждены о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены УИК", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о подобном инциденте на избирательном участке в Москве
: столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Кроме того, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев
указывал, что в Ростове
и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
также рассказала о попытках провокаций во время голосования, отметив, что "это реально жизнь: мы (ЦИК – ред.) готовились, и они (провокаторы – ред.) готовились".