https://ria.ru/20240315/urny-1933235292.html

В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость

В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость - РИА Новости, 15.03.2024

В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость

Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:23

2024-03-15T14:23

2024-03-15T14:23

выборы президента россии — 2024

воронежская область

россия

борисоглебск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам со ссылкой на облизбирком представитель правительства региона. РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД по Воронежской области по данному инциденту. "Проведенной (избиркомом) проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа Воронежской области избиратели в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования вылили жидкость зеленого цвета. Голосование в ящики прекращено", - говорится в сообщении. В настоящий момент прорезь каждого стационарного ящика заклеена, а сами ящики находятся под видеонаблюдением до окончания времени голосования. "Сегодня вечером после закрытия участков в 20.00 (мск) бюллетени из данных ящиков будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательных участках 17.03.2024 членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс голосования на избирательных участках "осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования". "Все УИК региона предупреждены о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены УИК", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о подобном инциденте на избирательном участке в Москве: столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Кроме того, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также рассказала о попытках провокаций во время голосования, отметив, что "это реально жизнь: мы (ЦИК – ред.) готовились, и они (провокаторы – ред.) готовились".

https://ria.ru/20240315/vybory-1933175016.html

воронежская область

россия

борисоглебск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воронежская область, россия, борисоглебск, происшествия