https://ria.ru/20240315/urna-1933281076.html

В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью - РИА Новости, 15.03.2024

В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

происшествия

симферополь

москва

воронежская область

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. "Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью", - сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел днем во время голосования на участке №339 в Симферополе, ведется проверка. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

https://ria.ru/20240315/kraska-1933254073.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933273047.html

симферополь

москва

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, москва, воронежская область, элла памфилова