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В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью - РИА Новости, 15.03.2024
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16:19 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/urna-1933281076.html
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью - РИА Новости, 15.03.2024
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:19
2024-03-15T16:19
происшествия
симферополь
москва
воронежская область
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. "Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью", - сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел днем во время голосования на участке №339 в Симферополе, ведется проверка. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
https://ria.ru/20240315/kraska-1933254073.html
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симферополь
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происшествия, симферополь, москва, воронежская область, элла памфилова
Происшествия, Симферополь, Москва, Воронежская область, Элла Памфилова
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

На участке в Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма.
"Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью", - сообщили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В КЧР женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
Вчера, 15:13
Инцидент произошел днем во время голосования на участке №339 в Симферополе, ведется проверка.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области.
Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Урна для голосования на выборах президента - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Злоумышленники признались, что портили урны на выборах за деньги
Вчера, 15:57
 
ПроисшествияСимферопольМоскваВоронежская областьЭлла Памфилова
 
 
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