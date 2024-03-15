https://ria.ru/20240315/urna-1933281076.html
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью - РИА Новости, 15.03.2024
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:19
2024-03-15T16:19
2024-03-15T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Урну для голосования залила зеленой жидкостью женщина на участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома Крыма. "Женщина сегодня днем залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью", - сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел днем во время голосования на участке №339 в Симферополе, ведется проверка. Ранее столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. Аналогичные эпизоды зафиксированы в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. Задержанные за порчу урн на выборах признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
https://ria.ru/20240315/kraska-1933254073.html
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происшествия, симферополь, москва, воронежская область, элла памфилова
Происшествия, Симферополь, Москва, Воронежская область, Элла Памфилова
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
На участке в Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью