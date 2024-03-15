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Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой
Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:12
2024-03-15T15:12
2024-03-15T15:12
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью урну для бюллетеней, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. "По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурант на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней", - говорится в релизе. Жителя Азовского района задержали по уголовной статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, азовский район, ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Азовский район, Ростовская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой, завели дело