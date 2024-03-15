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Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой - РИА Новости, 15.03.2024
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15:12 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/urna-1933253734.html
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой
Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:12
2024-03-15T15:12
выборы президента россии — 2024
политика
азовский район
ростовская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью урну для бюллетеней, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. "По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурант на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней", - говорится в релизе. Жителя Азовского района задержали по уголовной статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
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политика, азовский район, ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Азовский район, Ростовская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой

Житель Ростовской области залил урну с бюллетенями зеленкой, завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который на одном из избирательных участков в Азовском районе залил зеленой жидкостью урну для бюллетеней, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурант на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней", - говорится в релизе.
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Жителя Азовского района задержали по уголовной статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 12:15
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАзовский районРостовская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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