В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"
Минкульт Украины разработал программу по "преодолению последствий русификации"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщает в пятницу минкультуры страны в Telegram-канале.
"Правительство одобрило разработанную МКИП (министерство культуры и информационной политики – ред.) программу обеспечения развития и функционирования украинского языка до 2030 года. Программа… направлена на создание условий для преодоления последствий русификации", - говорится в сообщении ведомства.
Как поясняется, программа также направлена на развитие и использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Кроме того, документом предусмотрены мероприятия по "преодолению последствий лингвоцида" и по популяризации украинского языка в мире. Что именно подразумевает министерство под "последствиями русификации" и "лингвоцидом", не уточняется.
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.