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В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации" - РИА Новости, 15.03.2024
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В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"
В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации" - РИА Новости, 15.03.2024
В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"
Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:56
2024-03-15T18:56
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщает в пятницу минкультуры страны в Telegram-канале. "Правительство одобрило разработанную МКИП (министерство культуры и информационной политики – ред.) программу обеспечения развития и функционирования украинского языка до 2030 года. Программа… направлена на создание условий для преодоления последствий русификации", - говорится в сообщении ведомства. Как поясняется, программа также направлена на развитие и использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Кроме того, документом предусмотрены мероприятия по "преодолению последствий лингвоцида" и по популяризации украинского языка в мире. Что именно подразумевает министерство под "последствиями русификации" и "лингвоцидом", не уточняется. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html
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в мире, украина, русский язык в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Русский язык в мире
В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"

Минкульт Украины разработал программу по "преодолению последствий русификации"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщает в пятницу минкультуры страны в Telegram-канале.
"Правительство одобрило разработанную МКИП (министерство культуры и информационной политики – ред.) программу обеспечения развития и функционирования украинского языка до 2030 года. Программа… направлена на создание условий для преодоления последствий русификации", - говорится в сообщении ведомства.
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Как поясняется, программа также направлена на развитие и использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Кроме того, документом предусмотрены мероприятия по "преодолению последствий лингвоцида" и по популяризации украинского языка в мире. Что именно подразумевает министерство под "последствиями русификации" и "лингвоцидом", не уточняется.
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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