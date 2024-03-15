https://ria.ru/20240315/ukraina-1933337425.html

В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"

В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации" - РИА Новости, 15.03.2024

В Киеве одобрили программу по "преодолению последствий русификации"

Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:56

2024-03-15T18:56

2024-03-15T18:56

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщает в пятницу минкультуры страны в Telegram-канале. "Правительство одобрило разработанную МКИП (министерство культуры и информационной политики – ред.) программу обеспечения развития и функционирования украинского языка до 2030 года. Программа… направлена на создание условий для преодоления последствий русификации", - говорится в сообщении ведомства. Как поясняется, программа также направлена на развитие и использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Кроме того, документом предусмотрены мероприятия по "преодолению последствий лингвоцида" и по популяризации украинского языка в мире. Что именно подразумевает министерство под "последствиями русификации" и "лингвоцидом", не уточняется. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, русский язык в мире