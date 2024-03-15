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Макрон дал понять миру, что Украина уже проиграла, считает турецкий историк - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933321167.html
Макрон дал понять миру, что Украина уже проиграла, считает турецкий историк
Макрон дал понять миру, что Украина уже проиграла, считает турецкий историк - РИА Новости, 15.03.2024
Макрон дал понять миру, что Украина уже проиграла, считает турецкий историк
Французский президент Эммануэль Макрон, заявивший накануне о желании не допустить победы России, практически дал понять всему миру, что Украина уже проиграла... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:09
2024-03-15T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
институт стран азии и африки
эммануэль макрон
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БАКУ, 15 мар – РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон, заявивший накануне о желании не допустить победы России, практически дал понять всему миру, что Украина уже проиграла войну, заявил РИА Новости турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Мехмет Перинчек. Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять необходимые меры, чтобы не допустить победы России. "Заявление Макрона наглядно показывает всему мировому сообществу, кто хочет мира, кто разжигает войну, кто является агрессором. Тактика Макрона заключается в том, чтобы подготовить общественность к потенциальной войне с Россией. Это очень опасный процесс. Недавнее заявление Путина о том, что европейцы, жители Запада забыли о войне, что они ее не знают, уже приобретает совсем реалистичную значимость. Макрон говорит, что является сторонником отправки французских войск на Украину. Он отмечает, что Украина уже не способна сопротивляться. Все эти его слова говорят о том, что Украина уже проиграла эту войну", - отметил эксперт. По мнению турецкого историка, то, что сейчас происходит во Франции и Германии, можно рассматривать как подготовку к потенциальному возвращению Дональда Трампа к власти в США. "Они стремятся заполнить пустоту, которая может возникнуть в случае, если США отступят от разных регионов в мире с приходом к власти Трампа. Это путь, который ранее пробовала Франция при Макроне во время первого срока Трампа. Макрон распространил гегемонистские амбиции из Африки до Южного Кавказа и Восточного Средиземноморья. Но не удалось. Сейчас мы видим усиление агрессивной и милитаризационной политики опять во Франции и еще в Германии", - сказал эксперт. Перинчек выразил уверенность, в том что это дорого обойдётся Европе. "Во-первых, помощь Украине, в том числе и военная, идет из карманов европейских граждан. Во-вторых, есть проблемы из-за санкций, то есть рост цен на энергоносители, трудности в немецкой промышленности, ущерб производству и потеря российского рынка. В Европе существует острая необходимость в сильном антивоенном движении, сдерживающем их правительства. Реакция до сих пор была очень слабой. Украина проигрывает войну, что приводит к внутренним конфликтам. Конфликты и конкуренция между различными государственными единицами, а также между начальником генерального штаба и президентом стали более выраженными", - сказал собеседник агентства. По его словам, амбиции и цели Франции, а также Германии значительно расходятся. "Именно это станет причиной неудачи макроновской Франции. Если бы Германия затеяла аналогичную авантюру, та же судьба была бы неизбежна и у Берлина. Потому что, во-первых, мы живем в другом мире, характеризующемся многополярностью. Возникает экономический, политический и военный фронт против империалистических планов западного блока. Даже бывшие союзники Запада отходят от него. В различных регионах, от стран Персидского залива до Африки, Южной Америки и Азии, мы видим значительные пробуждения и сопротивление на государственном уровне против имперских сил. Во-вторых, в западном блоке происходит внутренний раскол по вопросу Украины. США признали неудачу на Украине и пытаются переложить вину на Зеленского", - сказал Перинчек. В конце февраля газета Politico сообщала, что разногласия между Шольцом и Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск на Украину. По словам источников издания из ФРГ, Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению с Берлином. Издание отмечало со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро. Позднее газета Financial Times сообщила, что страны Запада опасаются, что разногласия Макрона и Шольца в том числе по поводу конфликта на Украине, достигли такой степени, что угрожают подорвать европейское единство, а намеченные на пятницу переговоры в Берлине призваны восстановить испорченные отношения. Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, франция, россия, институт стран азии и африки, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Институт стран Азии и Африки, Эммануэль Макрон
Макрон дал понять миру, что Украина уже проиграла, считает турецкий историк

Историк Перинчек: Макрон дал понять, что Украина уже не может сопротивляться

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БАКУ, 15 мар – РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон, заявивший накануне о желании не допустить победы России, практически дал понять всему миру, что Украина уже проиграла войну, заявил РИА Новости турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Мехмет Перинчек.
Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять необходимые меры, чтобы не допустить победы России.
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"Заявление Макрона наглядно показывает всему мировому сообществу, кто хочет мира, кто разжигает войну, кто является агрессором. Тактика Макрона заключается в том, чтобы подготовить общественность к потенциальной войне с Россией. Это очень опасный процесс. Недавнее заявление Путина о том, что европейцы, жители Запада забыли о войне, что они ее не знают, уже приобретает совсем реалистичную значимость. Макрон говорит, что является сторонником отправки французских войск на Украину. Он отмечает, что Украина уже не способна сопротивляться. Все эти его слова говорят о том, что Украина уже проиграла эту войну", - отметил эксперт.
По мнению турецкого историка, то, что сейчас происходит во Франции и Германии, можно рассматривать как подготовку к потенциальному возвращению Дональда Трампа к власти в США. "Они стремятся заполнить пустоту, которая может возникнуть в случае, если США отступят от разных регионов в мире с приходом к власти Трампа. Это путь, который ранее пробовала Франция при Макроне во время первого срока Трампа. Макрон распространил гегемонистские амбиции из Африки до Южного Кавказа и Восточного Средиземноморья. Но не удалось. Сейчас мы видим усиление агрессивной и милитаризационной политики опять во Франции и еще в Германии", - сказал эксперт.
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12 марта, 08:00
Перинчек выразил уверенность, в том что это дорого обойдётся Европе. "Во-первых, помощь Украине, в том числе и военная, идет из карманов европейских граждан. Во-вторых, есть проблемы из-за санкций, то есть рост цен на энергоносители, трудности в немецкой промышленности, ущерб производству и потеря российского рынка. В Европе существует острая необходимость в сильном антивоенном движении, сдерживающем их правительства. Реакция до сих пор была очень слабой. Украина проигрывает войну, что приводит к внутренним конфликтам. Конфликты и конкуренция между различными государственными единицами, а также между начальником генерального штаба и президентом стали более выраженными", - сказал собеседник агентства.
По его словам, амбиции и цели Франции, а также Германии значительно расходятся. "Именно это станет причиной неудачи макроновской Франции. Если бы Германия затеяла аналогичную авантюру, та же судьба была бы неизбежна и у Берлина. Потому что, во-первых, мы живем в другом мире, характеризующемся многополярностью. Возникает экономический, политический и военный фронт против империалистических планов западного блока. Даже бывшие союзники Запада отходят от него. В различных регионах, от стран Персидского залива до Африки, Южной Америки и Азии, мы видим значительные пробуждения и сопротивление на государственном уровне против имперских сил. Во-вторых, в западном блоке происходит внутренний раскол по вопросу Украины. США признали неудачу на Украине и пытаются переложить вину на Зеленского", - сказал Перинчек.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
В конце февраля газета Politico сообщала, что разногласия между Шольцом и Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск на Украину. По словам источников издания из ФРГ, Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению с Берлином. Издание отмечало со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро.
Позднее газета Financial Times сообщила, что страны Запада опасаются, что разногласия Макрона и Шольца в том числе по поводу конфликта на Украине, достигли такой степени, что угрожают подорвать европейское единство, а намеченные на пятницу переговоры в Берлине призваны восстановить испорченные отношения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияИнститут стран Азии и АфрикиЭммануэль Макрон
 
 
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