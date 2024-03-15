Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933319791.html
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин
Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:03
2024-03-15T18:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932959069_137:153:1264:787_1920x0_80_0_0_8b12773a120ac8b25fb5c6c7cca7f784.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932959069_305:145:1147:777_1920x0_80_0_0_99713ba57c11e05a3570f8106aaeada7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Вооруженные силы Украины
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин

Путин: Украина провокациями пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте

© Минобороны РоссииКадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
© Минобороны России
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинБезопасностьСовет Безопасности РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала