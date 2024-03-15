https://ria.ru/20240315/ukraina-1933319791.html
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин
Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:03
2024-03-15T18:03
2024-03-15T18:03
специальная военная операция на украине
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владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, вооруженные силы украины
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Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин
Путин: Украина провокациями пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте