https://ria.ru/20240315/ukraina-1933319791.html

Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин

Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024

Украина пытается отвлечь внимание от положения дел на фронте, заявил Путин

Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:03

2024-03-15T18:03

2024-03-15T18:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, вооруженные силы украины