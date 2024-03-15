https://ria.ru/20240315/ukraina-1933313044.html

Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин

Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024

Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:47

2024-03-15T17:47

2024-03-15T18:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ."Начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных областях киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам России", - сказал Путин. Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.Он отметил, что безнаказанными удары противника по территории РФ не остаются и не останутся.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, безопасность, совет безопасности рф