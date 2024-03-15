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Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 15.03.2024 (обновлено: 18:42 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933313044.html
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:47
2024-03-15T18:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ."Начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных областях киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам России", - сказал Путин. Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.Он отметил, что безнаказанными удары противника по территории РФ не остаются и не останутся.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, безопасность, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин

Путин: ударами по России Украина пытается сорвать выборы президента

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ.
"Начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных областях киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам России", - сказал Путин. Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.
Он отметил, что безнаказанными удары противника по территории РФ не остаются и не останутся.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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