https://ria.ru/20240315/ukraina-1933313044.html
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:47
2024-03-15T18:42
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ."Начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных областях киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам России", - сказал Путин. Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.Он отметил, что безнаказанными удары противника по территории РФ не остаются и не останутся.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, безопасность, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Киев пытается осуществить вооруженные акции, заявил Путин
Путин: ударами по России Украина пытается сорвать выборы президента
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ.
"Начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных областях киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам России", - сказал Путин. Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.
Он отметил, что безнаказанными удары противника по территории РФ не остаются и не останутся.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.
Запад переходит к открытому террору против России