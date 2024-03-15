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В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933283274.html
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины - РИА Новости, 15.03.2024
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:26
2024-03-15T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей журавлев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир Зеленский использует свой пост не во благо страны, а ради личного обогащения и амбиций. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника сообщила, что чиновники США предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву. "Зеленскому все меньше доверяет население, в ВСУ зреют против него заговоры, и становится ясно, что свой пост он использует не то что во благо Украины, а как раз наоборот - уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций. Поэтому советую и Западу по этому поводу не переживать - падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", - сказал Журавлев РИА Новости. По словам депутата, киевский режим уже держится "на одном честном слове", а Конгресс США, демократы и президент страны Джо Байден пугают падением Украины, "как будто это по меньшей мере гибель Атлантиды".
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, алексей журавлев , госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Россия
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины

Депутат Журавлев: если Украина падет, значит, таково ее предназначение

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир Зеленский использует свой пост не во благо страны, а ради личного обогащения и амбиций.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника сообщила, что чиновники США предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву.
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"Зеленскому все меньше доверяет население, в ВСУ зреют против него заговоры, и становится ясно, что свой пост он использует не то что во благо Украины, а как раз наоборот - уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций. Поэтому советую и Западу по этому поводу не переживать - падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", - сказал Журавлев РИА Новости.
По словам депутата, киевский режим уже держится "на одном честном слове", а Конгресс США, демократы и президент страны Джо Байден пугают падением Украины, "как будто это по меньшей мере гибель Атлантиды".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ЖуравлевГосдума РФРоссия
 
 
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