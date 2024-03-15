https://ria.ru/20240315/ukraina-1933283274.html

В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины

В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины - РИА Новости, 15.03.2024

В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:26

2024-03-15T16:26

2024-03-15T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей журавлев

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир Зеленский использует свой пост не во благо страны, а ради личного обогащения и амбиций. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника сообщила, что чиновники США предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву. "Зеленскому все меньше доверяет население, в ВСУ зреют против него заговоры, и становится ясно, что свой пост он использует не то что во благо Украины, а как раз наоборот - уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций. Поэтому советую и Западу по этому поводу не переживать - падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", - сказал Журавлев РИА Новости. По словам депутата, киевский режим уже держится "на одном честном слове", а Конгресс США, демократы и президент страны Джо Байден пугают падением Украины, "как будто это по меньшей мере гибель Атлантиды".

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей журавлев , госдума рф, россия