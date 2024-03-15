https://ria.ru/20240315/ukraina-1933283274.html
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины - РИА Новости, 15.03.2024
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:26
2024-03-15T16:26
2024-03-15T16:26
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир Зеленский использует свой пост не во благо страны, а ради личного обогащения и амбиций. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника сообщила, что чиновники США предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву. "Зеленскому все меньше доверяет население, в ВСУ зреют против него заговоры, и становится ясно, что свой пост он использует не то что во благо Украины, а как раз наоборот - уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций. Поэтому советую и Западу по этому поводу не переживать - падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", - сказал Журавлев РИА Новости. По словам депутата, киевский режим уже держится "на одном честном слове", а Конгресс США, демократы и президент страны Джо Байден пугают падением Украины, "как будто это по меньшей мере гибель Атлантиды".
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, алексей журавлев , госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Россия
В Госдуме рекомендовали Западу не переживать насчет падения Украины
Депутат Журавлев: если Украина падет, значит, таково ее предназначение
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") посоветовал Западу не переживать насчет падения Украины, поскольку Владимир Зеленский использует свой пост не во благо страны, а ради личного обогащения и амбиций.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника сообщила, что чиновники США предсказывают провал Украины в конфликте, если конгресс США не согласует дополнительную помощь Киеву.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
"Зеленскому все меньше доверяет население, в ВСУ зреют против него заговоры, и становится ясно, что свой пост он использует не то что во благо Украины, а как раз наоборот - уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций. Поэтому советую и Западу по этому поводу не переживать - падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", - сказал Журавлев РИА Новости.
По словам депутата, киевский режим уже держится "на одном честном слове", а Конгресс США
, демократы и президент страны Джо Байден
пугают падением Украины, "как будто это по меньшей мере гибель Атлантиды".
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине