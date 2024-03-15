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В Киеве признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933256620.html
В Киеве признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада
В Киеве признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада - РИА Новости, 15.03.2024
В Киеве признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада
Украина никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран, однако Киев пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров, производя свое вооружение,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:18
2024-03-15T15:18
специальная военная операция на украине
украина
испания
в мире
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украина никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран, однако Киев пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров, производя свое вооружение, заявил испанской газете Pais украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Во время интервью газете обсуждалось развитие военной промышленности Украины на фоне конфликта с РФ. Кроме того, обсуждались проблемы оказания военной помощи Киеву США и другими странами, в частности, нежелание ФРГ отправлять ракеты Taurus. "Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами", - сказал министр. Камышин также заявил, что если соединить возможности оборонной промышленности Евросоюза, США и Украины, то и против российской военной промышленности "их будет недостаточно". Министр также заверил, что Украина пытается "снизить нагрузку " на партнеров за счет своего производства. На вопрос газеты о том, что Украина может предложить в качестве партнера своим союзникам, министр отметил, что промышленность страны сможет производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до "бронетехники и беспилотников". Камышин также подчеркнул, что страна ведет переговоры с Испанией по сотрудничеству в сфере обороны. "В Испании есть важные компании, такие как Expal или Santa Bárbara Sistemas. Они могут производить 155-миллиметровые снаряды в больших масштабах. Если Испания будет производить больше снарядов, это поможет Украине, Испании и совместным возможностям обеих стран", - отметил Камышин, добавив, что после подписания договоров между компаниями обеих стран "все выиграют". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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украина, испания, в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Испания, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада

Украинский министр: Киев никогда не будет независим от военной помощи Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украина никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран, однако Киев пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров, производя свое вооружение, заявил испанской газете Pais украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Во время интервью газете обсуждалось развитие военной промышленности Украины на фоне конфликта с РФ. Кроме того, обсуждались проблемы оказания военной помощи Киеву США и другими странами, в частности, нежелание ФРГ отправлять ракеты Taurus.
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"Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами", - сказал министр.
Камышин также заявил, что если соединить возможности оборонной промышленности Евросоюза, США и Украины, то и против российской военной промышленности "их будет недостаточно". Министр также заверил, что Украина пытается "снизить нагрузку " на партнеров за счет своего производства.
На вопрос газеты о том, что Украина может предложить в качестве партнера своим союзникам, министр отметил, что промышленность страны сможет производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до "бронетехники и беспилотников". Камышин также подчеркнул, что страна ведет переговоры с Испанией по сотрудничеству в сфере обороны.
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"В Испании есть важные компании, такие как Expal или Santa Bárbara Sistemas. Они могут производить 155-миллиметровые снаряды в больших масштабах. Если Испания будет производить больше снарядов, это поможет Украине, Испании и совместным возможностям обеих стран", - отметил Камышин, добавив, что после подписания договоров между компаниями обеих стран "все выиграют".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИспанияВ миреВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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