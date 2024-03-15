https://ria.ru/20240315/ukraina-1933248783.html

Украинский ОПК не может конкурировать с европейским, заявили в Киеве

Украинский ОПК не может конкурировать с европейским, заявили в Киеве - РИА Новости, 15.03.2024

Украинский ОПК не может конкурировать с европейским, заявили в Киеве

Украинские оборонные компании не могут конкурировать с поставщиками из Европы, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:59

2024-03-15T14:59

2024-03-15T14:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские оборонные компании не могут конкурировать с поставщиками из Европы, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью газете Financial Times. "У нас есть дополняющие возможности, которые не будут конкурировать, но дополнят возможности ЕС и НАТО", - заявил Камышин. Он отметил, что Киев не хочет "продолжать просить денежную" помощь от союзников. При этом он призвал западные страны финансировать производство вооружения на территории Украины. Камышин добавил, что Киев уже ведет "переговоры почти с десятью странами" о финансировании закупок у компаний на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины