https://ria.ru/20240315/ukraina-1933225602.html

В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО - РИА Новости, 15.03.2024

В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:01

2024-03-15T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

республика крым

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947febbca81047c387940b2d7e9e1fab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба суда. Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью "Защитнику Отчизны". "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - сообщили в пресс-службе. Его судили по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде перехода на сторону противника). Он объявлен в розыск. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231214/prigovor-1915911277.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины