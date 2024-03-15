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В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933225602.html
В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО
В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО - РИА Новости, 15.03.2024
В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:01
2024-03-15T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба суда. Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью "Защитнику Отчизны". "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - сообщили в пресс-службе. Его судили по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде перехода на сторону противника). Он объявлен в розыск. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915911277.html
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украина
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безопасность, россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму заочно осудили россиянина, служащего в украинских войсках ПВО

Россиянин, служащий в украинских войсках ПВО, заочно получил 18 лет за госизмену

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии россиянина, вступившего в радиотехническую бригаду ПВО украинских войск и участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба суда.
Согласно приговору, гражданин России, имеющий регистрацию на территории Крыма, в 2015 году выехал на Украину. Находясь там на момент начала СВО, он вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих и правоохранительных органов РФ. Согласно материалам дела, награжден на Украине медалью "Защитнику Отчизны".
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - сообщили в пресс-службе.
Его судили по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде перехода на сторону противника). Он объявлен в розыск. Приговор не вступил в законную силу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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